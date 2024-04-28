"سرايا القدس" تعرض تجهيزها الصواريخ وقصف مستوطنات غلاف غزة (فيديو)

نشر الإعلام الحربي لـ"سرايا القدس" فيديو يظهر تجهيز المقاتلين للصواريخ بالتعاون مع "كتائب الأنصار" وقصف مستوطنات غلاف غزة بها.

وظهر في الفيديو المؤرخ يوم 24 أبريل الجاري، مقاتلان يقومان بتركيب الصواعق على عدد من الصورايخ وقصف غلاف غزة.

وبتاريخ 23 أبريل أيضا، أعلنت "سرايا القدس" وهي الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن قصف سديروت وعدد من مستوطنات غلاف غزة، فيما أفاد الإعلام الإسرائيلي حينها باندلاع حريق في سديروت.

المصدر: RT