السيسي يكشف عن أرقام مهولة تحتاجها مصر من قطاع المعلومات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن 95% من مساحة مصر صحراوية مشددا على أهمية الاستثمار بالعنصر البشري للوصول إلى أرقام طموحة في مجال المعلومات التي اعتبرها متواضعة جدا حتى الآن.

وتابع الرئيس المصري في كلمته خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، اليوم الأحد: "ليس عندنا سوى الإنسان، أقمنا كليات وجامعات وبرامج ونستهدف أرقاما طموحة جدا في مجال المعلومات ولكنها من وجهة نظري متواضعة جدا، نريد الخروج من هذا الواقع الذي نحن فيه".

وأضاف: "أريد 100 أو 200 أو 300 مليار دولار من مجال المعلومات، يجب أن تعرفوا حجم إنفاق مصر، ومصر لن تستطيع إنتاج كل الطلبات التي تحتاجها الناس، ولا زلتم تقولون إن تكلفة المعيشة مرتفعة".

وتابع: "نحن شركة مع بعضنا وكلنا مع بعض، لو جرى الاهتمام بالـ105 ملايين نسمة، أي كل مدير مدرسة وكل عميد كلية كان يضع في رأسه هذا الأمر ويجلس في برامج مع الشباب كي يرى من الذي عنده استعداد أكتر من أجل أن يجري التركيز عليه".

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم