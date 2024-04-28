الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لأعمال إنشاء الرصيف البحري في قطاع غزة (صور+ فيديو)  

نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لأعمال إنشاء الرصيف البحري في غزة الذي سيخصص لنقل البضائع وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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وقال الجيش في بيان له اليوم الأحد: "بدأ الأمر بورشة عمل مشتركة مع الأمريكان، والتي شكلت الأساس التخطيطي لبدء العمل. بعد ذلك تم تنفيذ العمل من قبل مديرية الهندسة والإنشاءات في وزارة الدفاع الإسرائيلية".

وأضاف البيان أن مساحة المشروع "تبلغ حوالي 67 فدانا وهي مخصصة للتشغيل ومرور كميات كبيرة من البضائع إلى الميدان. ويجري بناء نظام بوابة هيدروليكي يتم التحكم فيه عن بعد، مما يسمح بالمرونة التشغيلية واللوجستية. ويجري تنفيذ أعمال كهربائية واسعة النطاق لدعم المنشأة واستيعاب وصول المساعدات عن طريق البر والبحر".

وأشار البيان إلى أن "الرصيف العائم الذي سيتم من خلاله نقل المساعدات الإنسانية يقوم الأمريكان ببنائه، وسيتم ربطه بالشاطئ".

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستباشر "قريبا جدا" بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن بناء هذا الميناء لن يتطلب وجود أي جندي أمريكي على الأرض في قطاع غزة، لكن العسكريين الأمريكيين سيكونون موجودين خلال بنائهم للميناء، وأن القوات الإسرائيلية ستضمن أمن عملية البناء.

المصدر: RT