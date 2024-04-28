نصرة لغزة.. تونسيون يطردون سفير إيطاليا من معرض الكتاب (فيديو)

شن نشطاء تونسيون هجوما حادا على السفير الإيطالي بتونس أليستاندرو بروناس، مطالبين بطرده من معرض الكتاب الدولي في تونس العاصمة.

واقتحم عدد من الناشطين ضمن تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، أمس السبت، الفضاء رافعين أعلام فلسطين مرددين هتافات تدعو بالحرية لشعبها ومناهضة لحكومة إيطاليا.

وقال المحتجون للسفير إنه غير مرحب به في تونس، "وعار على بلاده المشاركة في الجريمة التي تحصل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

تنديداً بالتواطؤ في إبادة غزة، طرد السفير الإيطالي ووزيرة الثقافة الإيطالية من معرض تونس للكتاب (إيطاليا ضيفة شرف دورة هذا العام) وسط هتافات تردد "إيطاليا الفاشية" #GazaGenocidepic.twitter.com/6nc2jhwZQa — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) April 27, 2024

ومعرض تونس الدولي للكتاب هو معرض تجاري وثقافي وأدبي، ينظم سنويا منذ عام 1982 في قصر المعارض بالكرم، وتشارك فيه دور النشر التونسية والأجنبية، إضافة إلى بعض المنظمات والهيئات والجمعيات التونسية والأجنبية.

المصدر: RT