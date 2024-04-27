"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل أحد عناصره

نعى "حزب الله" اللبناني أحد عناصره دون الكشف عن مكان وحيثيات مقتله، مشيرا إلى أنه من بلدة الخيام في جنوب لبنان وأنه "ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وذكر الإعلام الحربي للحزب في بيانه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد رافع فايز حسان "ناصر علي" مواليد عام 1974 من بلدة الخيام في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

يشار إلى أن "حزب الله" انخرط في المواجهة مع إسرائيل مع عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس الفلسطينية ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

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وأعلن الحزب حينها أنه "جبهة إسناد" للمقاومة في غزة "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وفي آخر بياناته أعلن الحزب الليلة الماضية تنفيذ عدد من العمليات بتاريخ الجمعة 26-04-2024.

وشملت هذه العمليات استهداف موقع الرمثا ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابته إصابة مباشرة.‏

وقصف موقع حبوشيت ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا "كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصا الاغتيال الجبان على طريق ‏السريرة".

المصدر: RT