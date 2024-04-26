مقتل "أربعة عمّال يمنيين" بقصف على حقل للغاز في كردستان العراق

قتل "أربعة عمال يمنيين" الجمعة بقصف من طائرة مسيّرة استهدف حقل كورمور للغاز في كردستان العراق، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث في بيان "قتل أربعة عمّال يمنيبن وتعرض الحقل لأضرار بالغة، مما سيؤثر على نقص الكهرباء".

وأضاف "يجب وقف هذه الهجمات المتكررة"، داعياً الحكومة الاتحادية في العراق إلى "العثور على مرتكبي هذا العمل الإرهابي وتقديمهم للعدالة ومنع تكرار هذه الأعمال".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

ويقع حقل كورمور للغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية، في منطقة تديرها سلطات إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وأفاد بيان لوزارة الكهرباء المحلية، بأن الضربة أدت إلى "إيقاف" إمدادات الغاز عن محطات الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميغاوات. وتعمل الفرق على إعادة الخدمة، بحسب الوزارة.

المصدر: "أ ف ب"