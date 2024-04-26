"آرتشر للطيران" تعلن موعد تشغيل "التاكسي الطائر " في الإمارات

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "آرتشر للطيران" آدم غولدستين أن الاتفاقية الموقعة مع مكتب أبو ظبي للاستثمار ستسرع تشغيل الرحلات التجارية للتاكسي الطائر بجميع أنحاء الإمارات بنهاية 2025.

وأشار غولدستين لوكالة "وام"، اليوم الجمعة، إن الاتفاقية تغطي العديد من المجالات المختلفة حيث ستسهم كذلك في العمل على تصنيع الطائرات داخل دولة الإمارات وتأسيس مهابط مروحية للتاكسي الطائر في الدولة.

إقرأ المزيد

وأوضح أن الشركة ستعمل خلال الفترة القادمة على إعداد تقارير حول مواقع الإقلاع والهبوط، وبناء النظام البيئي "إيكوسيستم" بالكامل من أجل تحويل روايتنا إلى الواقع في المستقبل القريب.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في المشروع تتجاوز مئات الملايين من الدولارات حيث يغطي مجالات مختلفة، مؤكدا أهمية المشروع والاتفاقية الموقعة مع مكتب أبوظبي للاستثمار حيث تعزز مكانة العاصمة كمركز عالمي للتنقل الجوي المدني.

وأوضح أن الشركة تعمل على بناء طائرات كهربائية رأسية للإقلاع والهبوط بحيث يتم استخدامها في مهام النقل الحضري الجوي، مبينا أن الشركة تستهدف استبدال الرحلات التي تستغرق من 60 إلى 90 دقيقة بالسيارة برحلات التاكسي الطائر التي تتراوح مدتها من 10 إلى 20 دقيقة، والتي تتميز بكونها آمنة ومستدامة ومنخفضة الضوضاء وتنافسية من حيث التكلفة مع النقل البري.

المصدر: وام