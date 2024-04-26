مصر تحذر إسرائيل خلال اجتماع "بريكس"

حذر سفير مصر في روسيا نزيه النجاري إسرائيل خلال اجتماع دول الشرق الأوسط الأعضاء في "بريكس" بحضور مفوض "الأونروا"، من تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح.

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وأكد سفير مصر في كلمته خلال الاجتماع على خطورة الوضع في منطقة الشرق الأوسط نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد احتمالات امتداد هذا النزاع لدول أخرى في المنطقة، منوهاً في هذا الصدد بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤليته لحمل إسرائيل على احترام القانون الدولي والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2728 والذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وكذا القرار رقم 2720 لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالكميات اللازمة.

وشدد السفير المصري في كلمته كذلك على رفض مصر القاطع لكل محاولة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وكذا رفضها التام لمخططات إسرائيل الرامية لتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح لما ستفرضه مثل هذه العملية من تداعيات شديدة الخطورة والتأثير على استقرار المنطقة بأسرها.

كما أكد سفير مصر على أهمية دعم جهود وكالة الأونروا في مواجهة التحركات الي تستهدف تفكيك الوكالة والقضاء على دورها، مشيراً إلى أن تجمع "بريكس" يشمل عدداً من الدول ذات الوزن والتأثير على الساحة الدولية ومؤكداً أهمية أن يكون لهذه الدول إسهامها الملموس في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.

المصدر: RT