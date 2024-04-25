الحوثيون: استهدفنا سفينة إسرائيلية في خليج عدن وأطلقنا صواريخ باليستية ومجنحة على أهداف في إيلات

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) مساء اليوم الخميس، استهدافها لسفينة إسرائيلية في خليج عدن، وإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة على أهداف في إيلات بجنوب إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع في بيان له: "استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعونِ الله تعالى سفينة إسرائيلية ( MSC DARWIN ) في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله".



وتابع سريع:"وأطلقت القوة الصاروخية بعون الله تعالى عددا من الصواريخ الباليستية والمجنحة على عدد من الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة".

وأضاف البيان: "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في نصرة الشعب الفلسطيني من خلال منع الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وفي المحيط الهندي وكذلك في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

المصدر: RT