مصر.. الإفراج عن 476 نزيلا بمناسبة عيد تحرير سيناء تنفيذا لقرار من السيسي (صور)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس، الإفراج عن 476 نزيلا بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وتنفيذا لقرار أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وقالت الداخلية في بيان لها: "بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وتنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 476 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو".

وأشارت الداخلية إلى أن ذلك يأتي "في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع".

المصدر: RT