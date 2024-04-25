مسؤول أمريكي لـ"سي إن إن": فيديو الأسير الإسرائيلي الأمريكي غولدبرغ وصل لبايدن قبل يومين من نشره

كشف مسؤول أمريكي لشبكة "سي إن إن" أن مقطع الفيديو الذي نشرته حركة "حماس" للأسير الإسرائيلي - الأمريكي هيرش غولدبرغ وصل لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل يومين من نشره.

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وفي التفاصيل، نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أمس الأربعاء رسالة للأسير غولدبرغ في غزة، موجهة إلى السلطات في تل أبيب، حيث طالب بإعادته إلى عائلته.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي أن إدارة بايدن تلقت مقطع الفيديو يوم الاثنين الماضي، قبل يومين من نشر حماس له، ومنذ ذلك الحين كان المسؤولون على اتصال بعائلة غولدبرغ بولين.

وأضاف المسؤول أن خلية استعادة الرهائن التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" تعمل على فحص الفيديو بحثا عن أي أدلة ومعلومات محتملة يمكن استخلاصها حول غولدبرغ بولين وأسره.

ويُعد غولدبريغ من بين الأسرى الأكثر شهرة ضمن الـ129 أسيرا الذين ما زالوا في غزة، وتعرض لافتات وجداريات في القدس كتب عليها "أعيدوا هيرش إلى المنزل"، ويجتمع والداه راشيل وجوناثان بانتظام بكبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن للضغط في قضية الأسرى.

وفي إطار احتجاجات أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، واجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أمس الأربعاء هتافات استهجان من قبل المتظاهرين الذين حاصروا كنيسا يهوديا في القدس وكان بن غفير بداخله مطالبين بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

في حين قامت الشرطة الإسرائيلية بإنقاذ بن غفير من قاعة "بيت شلومو" في القدس، بعد أن حاصره أهالي الأسرى الإسرائيليين والمتظاهرون الذين قاموا بدفع حراسه وشتمه.

كما نظم أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين احتجاجا عند مقر القيادة العسكرية في كيريا في تل أبيب حيث كانت اجتمعت حكومة الحرب.

المصدر: "سي إن إن" + RT