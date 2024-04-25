المصريون يوجهون ضربة قوية للتجار بعد حملة مقاطعة

شهدت أسعار الأسماك في مصر اليوم الخميس انخفاضا كبيرا ولاسيما في أسواق الجملة.

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وسجل سعر كيلو السمك البلطي نحو 54 جنيه بدلا من 65 جنيه بانخفاض نحو 15%، وذلك يأتي بعد حملات المقاطعة التي أقامها العديد من المواطنين للتعبير عن احتجاجهم على ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية.

وضربت محافظة بورسعيد المصرية التي تشتهر بالصيد وتجارة الأسماك، حملة مقاطعة كبرى بعدما طالتها موجات غلاء السمك بشكل كبير.

الأمر دفع بعض سكان مدينة بورسعيد إلى الدعوة لمقاطعة شراء الأسماك منذ الأحد لإجبار التجار على تخفيض الأسعار تحت عنوان "قاطع خليك إيجابي وخليها تعفن".

ونجحت الحملة منذ يومها الأول لتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منها فيسبوك وإكس، ورغم إعلان أصحاب المقاطعة استمرارها لمدة أسبوع، حيث أعلن عدد كبير من أصحاب المحال التجارية للأسماك عن تخفيض الأسعار في اليوم الثاني من المقاطعة، ليتراجع الجمبري سعر الشبار الأبيض من 100 إلى 30 جنيها وأيضا تخفيض سعر البوري من 120 إلى 60 جنيها، وعلى الرغم من ذلك قرر المواطنون استمرار المقاطعة ورفض الشراء، وعروض اليوم الواحد من قبل ال تجار لمحاولة افشال المقاطعة.

المصدر: RT