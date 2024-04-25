 
مباشر

الولايات المتحدة تنفي إصابة أي سفن جراء هجوم الحوثيين في خليج عدن

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة تنفي إصابة أي سفن جراء هجوم الحوثيين في خليج عدن
Legion-Media PFC3 SAMANTHA ALAMAN
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xf6w

نفت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) إصابة أي سفن حربية أو تجارية، تابعة لدول تحالف "حارس الازدهار" جراء الهجوم الصاروخي من قبل الحوثيين في خليج عدن.

وأكدت "سينتكوم" أن السفينة الأمريكية تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي مضاد للسفن، أطلقه الحوثيون من أراضي اليمن على السفن في خليج عدن، يوم الأربعاء.

إقرأ المزيد
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة إسرائيلية (فيديو)
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة إسرائيلية (فيديو)

وأشارت "سينتكوم" إلى أن أي سفن تابعة للولايات المتحدة أو التحالف، ولا أي من السفن التجارية لم تعلن عن تعرضها لأي إصابات بنتيجة الضربة الصاروخية من قبل الحوثيين.

وأضافت القيادة أن العسكريين الأمريكيين تصدوا في وقت لاحق لهجومين آخرين من قبل الحوثيين بطائرات مسيرة.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع قد أعلن في وقت سابق عن استهداف مدمرة أمريكية وسفينتين تجاريتين في خليج عدن. وزعم أنه تمت "إصابة دقيقة" للأهداف.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا