اليمن.. انفجار عبوة ناسفة جرفتها السيول يوقع إصابات (فيديو)

أصيب مدنيان بينهما طفل بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة جرفتها السيول إلى منطقتهم في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

أفاد بيان صادر من "برنامج مسام" لنزع الألغام في اليمن بأن انفجار عبوة متفجرة جرفتها السيول في مديرية بيحان في شبوة تسبب بإصابة مدنيين اثنين أحدهما طفل.

وذكرت مصادر محلية إن ضحايا العبوة أصيبا بجروح متفرقة، نتيجة انفجارها في منطقة "سائلة وادي بيحان".

بعد الحادث باشر فريق مسام اليوم بتطهير مجاري السيول، حيث نجح في نزع لغم أرضي مضاد للدبابات، ومازال العمل مستمرا لتأمين حياة المدنيين.

وكان مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام قد وجه رسالات تحذير للأهالي في جميع المناطق اليمنية، ومنها مديريات ‎بيحان بشبوة، وحريب مأرب، ونعمان في البيضاء، من خطر الألغام والذخائر التي من الوارد أن تجرفها السيول نتيجة الأمطار الغزيرة إلى مناطق مأهولة وزراعية في هذه المديريات.

ودعا مشروع مسام المزارعين ورعاة الأغنام والإبل في الوديان والمزارع والصحاري، للحذر من كل الأجسام الغريبة التي قد يجدونها.

وناشد مشروع مسام المواطنين بإبلاغ الجهات المختصة فورا عن وجود أي جسمٍ غريبٍ يشتبه في كونه لغما أو عبوة ناسفة وعدم الاقتراب من الأودية والجبال التي قد تكون ملغمة.

المصدر: RT