وزارة الصحة في غزة تكشف عن حصيلة جديدة للقتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 34262 بالإضافة إلى 77229 جريحا.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 79 شهيدا و86 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مبينة أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأعلنت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34262 شهيد و77229 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

المصدر: RT