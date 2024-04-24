فلسطينيون يستهدفون قوات إسرائيلية في نابلس وقلقيلية ومستوطنون يقتحمون قصر "هيرودس"

أفادت وسائل إعلام فلسطينية الأربعاء، بأن مسلحين فلسطينيين استهدفوا قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة عزون في قلقيلية بعبوة ناسفة، فيما اقتحم مستوطنون منطقة في أريحا.

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ولفتت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل اقتحام بلدة عزون في قلقيلية.

وأشارت إلى أن "القوات الاسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا"، كذلك، اقتحمت مجموعات من المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية، قصر "هيرودس" في وادي القلط قرب مخيم عقبة جبر.

وفي نابلس، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عسكر، واعتقلت الشاب عبدالله الأشقر والشاب متعب عودة من منزليهما، بعد دهمهما وتفتيشهما.

وقالت سرايا القدس - كتيبة نابلس إن "مجاهديها يتصدون لقوات الاحتلال ويستهدفون التعزيزات العسكرية بعبوة ناسفة في محور مخيم عسكر".

وأجرت القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها لبلدة عناتا شمال شرق القدس فجر اليوم عمليات تفتيش لعدد من المنازل.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية