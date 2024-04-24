مصر.. تفاصيل جديدة في واقعة اتهام قاصر لرجل أعمال باستغلالها للتشهير بصحفي

كشف موقع "القاهرة 24" المصري تفاصيل جديدة في واقعة اتهام قاصر عمرها 15 عاما لرجل أعمال باستغلالها للتشهير بصحفي.

وفي التفاصيل، قال المحامي صابرة القاسمي دفاع المجني عليهما في واقعة اتهام فتاة قاصر لرجل أعمال باستغلالها للتشهير بأحد الأشخاص، إنه تم تسليم النيابة أسطوانة تحوي مقطعين فيديو مصورين أحدهما للبنت القاصر والتي تزعم فيه أنها تعرضت لواقعة نصب من الصحفي "م. ع. ظ." وأنه حاول اغتصابها والاعتداء عليها.

وأضاف في تصريحات للموقع المصري أنها هربت منه من السيارة بسرعة لأن الموقف كان صعبا بالنسبة لها وأول مرة تتعرض لموقف مشابه بحسب ما جاء على لسانها في المقطع المصور.

وأشار المحامي إلى أن "المقطع الثاني وثق شخصا مجهول يزعم فيه أن الصحفي "م. ع. ظ" نصب عليه وعدد آخر من المواطنين".

وتابع قائلا: "أدلى الصحفي بأقواله في محضر رسمي وسرد القصة من بدايتها، وطالبنا بتحريات المباحث للكشف عن ملابسات الواقعة وكشف شخصية الجناة المجهولين، حيث أن باقي أفراد التشكيل العصابي غير معلومين حتى الآن على الرغم من ظهور أصواتهم بالمقاطع المصورة وعلى الرغم من اعترافهم خلال المقطع بأنهم سيقومون بنشر هذه المقاطع ليشاهدها الجميع مما يمثل جريمة تشهير وابتزازا للصحفي".

وأشار المحامي إلى أن مقاطع الفيديو تظهر مشاركة آخرين بالتلقين أو التحفيز إضافة إلى رجل أعمال المخطط الرئيسي للواقعة والمحرض عليها.

من جهة أخرى، تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام نيابة عن والد الفتاة القاصر، اتهم فيه رجل أعمال في مدينة 6 أكتوبر وضواحيها يدعى "م. أ. ع." وآخرين، قال فيه إن رجل الأعمال يحترف السمسرة وحاول الضغط أكثر من مرة على أحد الأشخاص.

وأضاف المحامي أن رجل الأعمال احتال واستغل فتاة قاصرا وأجبرها تحت ضغط وترغيب وترهيب بتصوير مشهد تدعي فيه قيام الشخص المذكور في المقطع المصور بمحاولة اغتصابها والنصب عليها وتلقينها قصة مختلقة اختلقها المشكو في حقه وشركائه من أجل التشهير بسمعة أحد الأشخاص والإساءة إليه والضغط عليه لإجباره على الامتناع عن عمله في مجال الصحافة.

كما جاء في البلاغ: "ألحوا على القاصر في أن تدعي من خلال المشهد المصور أنه جذبها من ملابسها وعمد إلى تقطيعها، ولكنها لم تقل ذلك بالمشهد المصور مكتفية بالاتهام بالاغتصاب والنصب ظنا منها أن هذا يكفي للإقناع".

ويضيف نص البلاغ أن المشكو في حقه وشركائه نشروا المشهد المصور على عدد من منصات التواصل الاجتماعي بهدف القيام بعمل إجرامي من شأنه الإساءة إلى الشخص المذكور في المقطع المصور وابتزازه والضغط عليه.

ونص البلاغ على أن ولي الطفلة القاصر التي استغلها رجل الأعمال محترف السمسرة اعتصم في البلاغ للنائب العام بقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بقانون 141 لسنة 2021، المادة 289 التي تعاقب بالسجن المشدد للأفعال السابقة التي ارتكبها رجل الأعمال محترف السمسرة في حق الطفلة القاصر بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، إضافة لقوانين منع التشهير بالأطفال التي تصل عقوبتها للسجن المشدد.

وكان الموقع المصري قد ذكر سابقا أن أحد المحامين تقدم ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه رجل أعمال يحترف السمسرة في مدينة السادس من أكتوبر، باستغلال فتاة قاصر عمرها 15 عاما وصورها بحجة تصوير مشهد اختبار أمام الكاميرا لتقديمه لعدد من الفنانين لاكتشاف موهبتها.

ونشر رجل الأعمال فيديوهات الفتاة القاصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك دون الرجوع إليها والحصول على إذن منها.

وقالت الفتاة القاصر إن رجل الأعمال كان يصورها وأمرها أن تدعي على شخص معين بأنه حاول التعدي عليها جنسيا وأنه استولى منها على مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه.

وأضافت "نبهت على رجل الأعمال بعدم نشر مقطع الفيديو الذي سجله لها، قائلة: "قولتله يا أستاذ الفيديو ده مش هيطلع من الموبيل ده قالي والله ما هيطلع انتي عبيطة؟.. وطلب مني أقطع التيشرت بتاعي وأقول إن الراجل اللي بتكلم عنه هو اللي قطعه".

وأوضحت الفتاة القاصر أن رجل الأعمال كان يساعد والدتها وأعطاهم مبلغا من المال، لذلك وافقت على الفور أن تسجل له مقطع فيديو مثلما طلب منها.

المصدر: "القاهرة 24" المصري