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تونس.. سجن المقاول المكلف بالأشغال في حادثة سقوط جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان

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تونس.. سجن المقاول المكلف بالأشغال في حادثة سقوط جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان
RT
حادثة سقوط جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان
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أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان (وسط تونس)، يوم الاثنين، حكمها في حادثة سقوط جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان.

وقال المحامي التونسي حامد المغربي في تصريح لـ"موزاييك" إن القضاء حكم بسجن المقاول المكلف بالأشغال 18 شهرا.

وأضاف المغربي أن القضاء أصدر حكما بعدم سماع الدعوى في حق المهندس المكلف بأشغال مشروع ترميم سور المدينة العتيقة.

يذكر أن المقاول والمهندس تم إيقافهما منذ حادثة سقوط السور في 16 ديسمبر 2023 والتي راح ضحيتها 3 عمال أثناء قيامهم بالأشغال.

المصدر: "موزاييك"

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