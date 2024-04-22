الجزائر.. القضاء على إرهابي واسترجاع رشاش من نوع "كلاشنيكوف" ومخازن ذخيرة (صور)

أعلنت وزارة الدفاع في الجزائر عن مقتل إرهابي في عملية بحث وتمشيط يوم الأحد بمنطقة الثنية الكحلة بولاية المدية التي تقع على بعد 90 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر.

وقالت الوزارة في بيان إن "مفرزة من الجيش الوطني الشعبي تمكنت يوم الأحد من القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع "كلاشنيكوف" وثلاثة مخازن ذخيرة ومنظار ميدان وأغراض أخرى بمنطقة الثنية الكحلة بولاية المدية.

وأضاف المصدر أنه تم القضاء على الإرهابي الذي يدعى خطار أمحمد ويلقب بـ"إسماعيل" خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة الثنية الكحلة بالقطاع العسكري المدية الناحية العسكرية الأولى.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي لتؤكد يقظة وعزم وحدات الجيش على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل الجزائر حتى القضاء عليهم.

/ mdn.dz

المصدر: RT