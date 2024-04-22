بالأرقام.. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يكشف متوسط عدد القتلى والمصابين يوميا

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء الاثنين تحديثا جديدا لإحصائيات اليوم الـ 200 للحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وبين المكتب الإعلامي الحكومي بالأرقام ما كان يحدث بالمتوسط يوميا.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يقتل بالمتوسط يوميا 213 شخصا ويصيب 385 آخرين.

وذكر أن متوسط عدد القتلى من الأطفال 75، والسيدات 50، و9 من المسنين والكبار.

ووفقا للإحصائية، فإن 85 طفلا باتوا أيتاما إما بفقدانهم كلا الوالدين أو أحدهما.

المصدر: RT