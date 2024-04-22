6 مجازر بحق العائلات خلال 24 ساعة.. الصحة بغزة: حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34151

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين، أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات خلال اليوم الماضي، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الحرب الإجمالي بلغ 111235 بين قتيل ومصاب.

إقرأ المزيد

وقال وزارة الصحة في غزة في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و104 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأكدت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت وزارة الصحة في غزة، إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34151 شهيدا و77084 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

المصدر: RT