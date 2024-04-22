أمير الكويت يزور الأردن تلبية لدعوة الملك عبد الله الثاني

يتوجه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، غدا الثلاثاء، إلى الأردن، في زيارة دولة.

وتأتي الزيارة بحسب ما نشره الديوان الملكي الهاشمي، تلبية لدعوة من الملك عبدالله الثاني.

ويرافق أمير الكويت في زيارة الدولة وفد رسمي، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية، التي لم تعلن تفاصيل أكثر عن الزيارة.

يشار إلى أن أمير الكويت أجرى زيارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي منذ توليه مقاليد الحكم وأداء اليمين الدستورية في 20 ديسمبر 2023.

المصدر: "بترا" + "كونا"