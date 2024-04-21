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مسؤول بالزراعة المصرية يكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق

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مسؤول بالزراعة المصرية يكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق
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أكد رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي البطيخ بمعهد البحوث الزراعية المصرية سليمان عمران، أن البطيخ المتواجد في السوق آمن تماما ولا يحتوي على أي مواد مسرطنة.

وأوضح عمران: "إن البطيخ المتواجد في السوق المصرية آمن تماما ولا يحتوي على أي مواد مسرطنة".

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وأشار الى أن "البياض الذي يكون داخل البطيخ، لا يشير لوجود مواد مسرطنة، ولكنه موجود بسبب جني البطيخ مبكرا".

وأكد أن "البطيخ المصري على جودة عالية"، لافتا إلى "وجود ثقافة عالية من قبل مزارعي البطيخ في البلد حاليا".

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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