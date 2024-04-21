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ظهور "أبو شجاع" قائد كتيبة "نور شمس" حيا بعد أنباء اغتياله (صورة + فيديو)

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ظهور
RT / Youtube
ظهور "أبو شجاع" قائد كتيبة "نور شمس" بعد أنباء اغتياله
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بعد أنباء عن اغتياله، ظهر محمد جابر "أبو شجاع" قائد كتيبة مخيم "نور شمس" في طولكرم شمال الضفة الغربية، خلال تشييع جثامين من قتلوا في عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي للمخيم.

ووثق مقطع فيديو متداول "أبو شجاع" محاطا بجماهير من المخيم خلال الجنازة وسط إطلاق أعيرة نارية في الهواء.

وفي مقطع ثان نشره نشطاء ومدونون على منصات التواصل الاجتماعي، قال "أبو شجاع": "رسالتنا أننا تحدينا الاحتلال وما زلنا أحياء وما زلنا على درب الشهداء سائرين، مهما اغتالوا منا هذه الحالة لن تنتهي حتى النصر".

ظهور
ظهور

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن التقارير التي نشرت وتؤكد مقتله غير صحيحة.

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وأشارت إلى أن محمد جابر نجا من الاعتقال من قبل قوات الآليات الأمنية الفلسطينية خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت بمقتل محمد جابر "أبو شجاع" قائد كتيبة مخيم "نور شمس" في "سرايا القدس" بعد استهداف الجيش الإسرائيلي له بشكل مباشر مع مجموعة تحصنت داخل أحد المنازل.

ومساء الخميس 18 أبريل اقتحمت عشرات الآليات العسكرية بينها جرافات ضخمة من نوع "دي 9" مخيم نور شمس في عملية عسكرية وصفت بأنها "الأعنف والأوسع"، وشرعت بعمليات تجريف واسعة في شوارعه وبنيته التحتية، وأحدثت دمارا بمنازل المواطنين.

وخلال العملية التي استمرت أكثر من 50 ساعة، قتلت القوات الإسرائيلية 14 فلسطينيا بينهم طفل، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح.

والأحد، شارك آلاف الفلسطينيين يوم الأحد في تشييع جثامين من ارتقوا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور شمس شرق طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

المصدر: RT + منصة "X"

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