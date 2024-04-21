ظهور "أبو شجاع" قائد كتيبة "نور شمس" حيا بعد أنباء اغتياله (صورة + فيديو)

بعد أنباء عن اغتياله، ظهر محمد جابر "أبو شجاع" قائد كتيبة مخيم "نور شمس" في طولكرم شمال الضفة الغربية، خلال تشييع جثامين من قتلوا في عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي للمخيم.

ووثق مقطع فيديو متداول "أبو شجاع" محاطا بجماهير من المخيم خلال الجنازة وسط إطلاق أعيرة نارية في الهواء.

⭕️بعد فشل الاحتلال في اغتياله أو اعتقاله... قائد كتيبة طولكرم "أبو شجاع" يشارك في تشييع جثامين الشهداء الذين ارتقوا في العدوان "الاسرائيلي" على مخيم نور شمس pic.twitter.com/y51XORSbmU — إذاعة الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) April 21, 2024

وفي مقطع ثان نشره نشطاء ومدونون على منصات التواصل الاجتماعي، قال "أبو شجاع": "رسالتنا أننا تحدينا الاحتلال وما زلنا أحياء وما زلنا على درب الشهداء سائرين، مهما اغتالوا منا هذه الحالة لن تنتهي حتى النصر".

"على درب الشهداء سائرين، هاي الحالة مش رح تنتهي".. ابو شجاع قائد كتيبة طولكرم في أول ظهور بعد اخبار استشهاده قبل يومين. pic.twitter.com/IIcL8BF7z8 — شجاعية (@shejae3a) April 21, 2024

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن التقارير التي نشرت وتؤكد مقتله غير صحيحة.

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وأشارت إلى أن محمد جابر نجا من الاعتقال من قبل قوات الآليات الأمنية الفلسطينية خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت بمقتل محمد جابر "أبو شجاع" قائد كتيبة مخيم "نور شمس" في "سرايا القدس" بعد استهداف الجيش الإسرائيلي له بشكل مباشر مع مجموعة تحصنت داخل أحد المنازل.

ومساء الخميس 18 أبريل اقتحمت عشرات الآليات العسكرية بينها جرافات ضخمة من نوع "دي 9" مخيم نور شمس في عملية عسكرية وصفت بأنها "الأعنف والأوسع"، وشرعت بعمليات تجريف واسعة في شوارعه وبنيته التحتية، وأحدثت دمارا بمنازل المواطنين.

وخلال العملية التي استمرت أكثر من 50 ساعة، قتلت القوات الإسرائيلية 14 فلسطينيا بينهم طفل، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح.

والأحد، شارك آلاف الفلسطينيين يوم الأحد في تشييع جثامين من ارتقوا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور شمس شرق طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

المصدر: RT + منصة "X"