بعد تهديده عبر منشور بـ"تفجير القنصلية الجزائرية" بليبيا.. القضاء الجزائري يدين مغتربا بـ20 سنة سجنا

قضت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية، يوم الأحد، غيابيا بالسجن 20 سنة لمواطن مغترب هدد عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بتفجير القنصلية الجزائرية بليبيا.

وأوضحت وسائل إعلام جزائرية أن "محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء قضت بمعاقبة المتهم الفار المدعو (ب. ل. سمير) عن جناية الانخراط في الخارج في منظمة إرهابية وتخريبية، بغرض الإضرار بمصالح الجزائر، حيث تم ادانة المتهم بعدما التمس النائب العام بالجلسة تسليط نفس العقوبة في حق المتهم مع تأييد أمر بالقبض الجسدي ضده".

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وأشارت إلى أن "وقائع القضية سجلت بتاريخ 16/02/2023، حيث تلقت مصالح الأمن مراسلة تتضمن منشور الكتروني عبر التواصل الاجتماعي تحت اسم مستعار، ينشط ضمن المجموعة المسماة جزائريون مغتربون في دولة ليبيا".

كما نشر المتهم في هذه المجموعة تعليق استهدف به القنصلية الجزائرية بدولة ليبيا بالعبارة التالية "القنصلية لازمها حزام ناسف".

هذا وتم تحديد الهوية الكاملة لصاحب المنشور المتواجد خارج التراب الوطني الجزائري، وبعد التحريات مع شقيقه، تبين أنه غادر الجزائر باتجاه ليبيا و بقي عند خاله، ومنذ ذلك الوقت لم يدخل البلاد.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية