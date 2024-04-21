حزب الله يستهدف نقطة تموضع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة المطلة (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني يوم الأحد استهداف تموضع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة المطلة.

وقال في بيان مقتضب إنه قصف نقطة تموضع لجنود إسرائيليين داخل منزل في مستوطنة المطلة عند حدود لبنان الجنوبية.

ونشر الحزب مقطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي وثق عملية الاستهداف وإصابة الهدف إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت المقاومة الإسلامية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في مستوطنة المطلة عند حدود لبنان الجنوبية.

إقرأ المزيد

وأفادت بأن الآلية الإسرائيلية التي استهدفتها من نوع "هامر".

كما أعلن حزب الله الأحد استهداف نقاط انتشار جنود للجيش الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان.

وأفاد الحزب بأنه استهدف "التجهيزات التجسسية المستحدثة التي جرى رفعها في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها"، وفق البيانات.

وأعلن أيضا استهداف "مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، ردا على اعتداءات على القرى الجنوبية والمنازل المدنية".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على بيانات الحزب.

المصدر: RT