انتشال 60 جثة من مجمع ناصر الطبي في خان يونس

انتشلت الدفاع المدني الفلسطيني يوم الأحد 60 جثة من مجمع ناصر الطبي ليصل عدد الجثامين المنتشلة من المجمع منذ الجمعة الماضية إلى 210.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني إن الجثامين مفصلة إلى جزء منها ناتج عن إعدامات ميدانية وأخرى تم دفنها فترة حصار المجمع الطبي.

وذكرت في بيان أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى تغيير أكياس دفن الضحايا بقطع من النايلون والبلاستيك.

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وأفادت المديرية بأنه وبعد إطلاق نداء الاستغاثة وفرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم 1500 كيس مخصص للقتلى ومعدات وملابس الحماية الشخصية وذلك لاستكمال التعامل مع الجثامين.

وأكدت في بيانها أنه ما زال حتى هذه اللحظة ما يصل إلى 2000 مفقود تحت الأنقاض في محافظة خان يونس 1000 في المحافظة الوسطى، مشيرة إلى أنهم لا يستطيعون إخراج الجثث لعدم توفر معدات وآليات ثقيلة لإزالة الأنقاض.

وأشارت في السياق إلى أنها لا زالت تعاني من شح الوقود في محافظات غزة، محذرة من توقف معدات الإنقاذ اليدوية عن العمل بسبب عدم توفر البنزين مع رفض الأونروا تزويدهم بتلك المادة حتى هذه اللحظة.

المصدر: RT