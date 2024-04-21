الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع تابعة لحزب الله ليلا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أن سلاح الجو أغار على عدة مواقع تابعة لحزب الله هذه الليلة في جنوب لبنان، ودمر مبنى عسكريا بعد التأكد من وجود أحد عناصر حزب الله داخله.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "خلال الليل، قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي عددا من الأهداف الإرهابية لحزب الله في لبنان، بما في ذلك نقطة مراقبة في منطقة العديسة، ومنشأتان عسكريتان في منطقة الخيام".

وأضاف أنه "خلال إحدى الغارات تم التعرف على إرهابي يعمل داخل مبنى عسكري لحزب الله في منطقة طير حرفا. وبعد وقت قصير من تحديد الهوية، قصفت الطائرات المقاتلة المبنى ودمرته".

وكان الإعلام الحربي في حزب الله أعلن أمس السبت أنه نفذ 9 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم السبت 20 أبريل 2024، مؤكدا أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.

المصدر: RT