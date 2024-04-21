مقتل 16 فلسطينيا بينهم 9 أطفال في غارات إسرائيلية على منازل في رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 16 فلسطينيا بينهم 9 أطفال في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم الأحد.

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وأفادت مصادر محلية، بمقتل 8 فلسطينيين بينهم 5 أطفال وامرأتان، في غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح.

كما قتل 5 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، وجرح آخرون، في قصف استهدف منزلا في شارع جورج شرق رفح.

إضافة إلى ذلك، قتل قلسطيني وطفله وزوجته الحامل بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة جودة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، وأصيب عدد آخر غالبيتهم من الأطفال.

وفي هذا السياق، أعلن الدفاع المدني أنه انتشل 50 جثمانا كانت القوات الإسرائيلية دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت السبت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي الإجمالية ارتفعت إلى 34049 شهيدا و76901 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي".

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية