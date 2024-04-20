تبرع بالأرض ويريد هدمه.. سبعيني يغلق مسجدا أمام المصلين في كركوك ويمنع رفع الآذان

أفاد مسؤولون بالوقف السني في العراق ومصلون في محافظة كركوك، بأن سبعينيا قام بغلق باب مسجد عزيز كومي في حي رابرين مع وقت الأذان وطرد المصلين.

وقال مدير الوقف السني في كركوك سالم زنكنة في تصريح لـ"شفق نيوز": "إن صاحب الأرض التي تبرع بها المدعو عمر أبو بكر لأن يبني عليها المسجد، حاول أكثر من مرة غلق المسجد ونحن احتراما وتقديرا له تحدثنا معه بصورة ودية واتفقنا على عدم تكرار محاولة غلق المسجد أو التبرير بحجج إعمار المسجد".

وأضاف زنكنة إلى أن "حادثة اليوم كانت من قبل الشخص السبعيني نفسه حيث أغلق باب المسجد ومنع المصلين وادعى بأن المسجد قيد الإعمار ولا يوجد صلاة".

وصرح بأنهم تدخلوا بصفتهم الجهة الإدارية والقانونية كون المسجد تابعا للوقف السني، مؤكدا أنهم أرسلوا شخصين من دائرة التفتيش والإمام والخطيب لمنعه من الاستمرار بغلق المسجد ولكنه أصر وادعى أنه يريد هدم المسجد ولا علاقة لأحد به كون الأرض ملكا له"، مشيرا إلى أن ذلك مخالف للحقيقة.

وبين أن مقطع فيديو وثق من قبل ضابط الشرطة يقول فيها إنه سوف يهدم المسجد.

وأشار زنكنة إلى أن "الوقف ولكونه دائرة دينية ولا تريد الدخول في سجال مع أي شخص"، موضحا أنهم حاولوا أكثر من 3 مرات سابقة مع الشخص نفسه.

وأفاد مدير الوقف السني في كركوك بأنهم أبلغوا الشرطة وهو الآن قيد الاعتقال والتحقيق.

من جهته، قال معاون قائد شرطة كركوك اللواء علي مطشر، إن "الشرطة اعتقلت الشخص الذي منع أداء الصلاة وادعى أنه أغلق المسجد لوجود عملية إعمار وترميم"، مشيرا إلى أن التحقيق معه جار لحين نظر القاضي بالأوراق التحقيقية.

المصدر: "شفق نيوز"