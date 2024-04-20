مصرع "تيك توكر" مصرية في حادث سير مروع

شهد كوبري الحرفيين اتجاه جوزيف تيتو - النزهة في العاصمة المصرية القاهرة فجر السبت حادثة سقوط سيارة من أعلى الكوبري ما تسبب في وفاة الـ"تيك توكر" إسراء مختار وشهرتها "إسراء روكا".

وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى "السلام" تحت تصرف الأجهزة المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية حول الحادث أن سبب وقوعه هو اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما تسبب في انحراف السيارة واصطدامها بسور كوبري الحرفيين وسقوطها من أعلى الكوبري.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن السيارة تهشمت بالكامل.

وقامت الأجهزة المعنية بالتحريات اللازمة حول الواقعة وسماع أقوال شهود العيان للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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المصدر: "القاهرة 24"