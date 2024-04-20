مقتل فلسطيني وإصابة 2 آخرين في مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين في بلدة الساوية بالضفة الغربية (فيديو)

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع المستوطنين الإسرائيليين في بلدة الساوية قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المسعف بشار قريوتي من طاقم قريوت بأن "مستعمرين وجيش الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه مركبة إسعاف قريوت أثناء نقل طاقمها إصابات بالرصاص الحي، خلال هجوم المستعمرين على منازل المواطنين بقرية الساوية، ما أدى لاستشهاد سائق المركبة محمد عوض الله محمد موسى (50 عاما)".

وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت بأن عشرات الإسرائيليين من مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس، هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من القرية، ما أدى إلى إصابة مواطن (50 عاما) بالرصاص الحي في الصدر، وآخر(26 عاما) بالرصاص الحي في الوجه.

المصدر: RT