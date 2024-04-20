الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 10 فلسطينيين في العملية المستمرة لأكثر من 40 ساعة في مخيم نور شمس (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل 10 فلسطينيين خلال العملية المستمرة منذ أكثر من 40 ساعة في مخيم نور شمس بالإضافة إلى اعتقال 8 مطلوبين.

وقال المتحدث: "يعمل جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك وMGB لأكثر من 40 ساعة في عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة نور الشمس، وقضت قوات الأمن على عشرة إرهابيين، واعتقلت ثمانية مطلوبين، وعثرت على متفجرات وصادرت العديد من الأسلحة".

وأضاف: "تواصل العديد من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وMGB بتوجيه من الشاباك عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب في منطقة نور الشمس في لواء منشيه. وقضت القوات حتى الآن على عشرة إرهابيين في المواجهات والقت القبض على ثمانية مطلوبين وعثرت على متفجرات وفؤوس وفتشت المباني".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، عثرت القوات على معمل للمتفجرات المستخدمة في الأعمال الإرهابية ودمرته، وعثرت وصادرت العديد من الأسلحة من بينها مسدسات وأسلحة من نوع "M16" ومعدات قتالية أخرى".

وأشار إلى أنه "منذ بداية العملية، أصيب ثمانية جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي وجندي من MGB بجروح طفيفة ومتوسطة، وتم إجلاء جميع الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم، وتم تحويل المقبوض عليهم والوسائل القتالية المضبوطة إلى القوى الأمنية لتلقي العلاج".

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية فجرت مخزنا وسط مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، أسفر عن اندلاع النيران فيه وسماع دوي انفجار ضخم في المنطقة.

وذكرت الوكالة أنه لليوم الثاني على التوالي، تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام مخيم نور شمس، وفرض حصار مشدد عليه، وسط تجريف وتخريب للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، في كافة حاراته وأزقته، ما تسبب في انقطاع الكهرباء والمياه وشبكة الإنترنت.

المصدر: RT