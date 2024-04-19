غارة إسرائيلية تستهدف منطقة حي الشعوت ومنزلا في حي تل السلطان برفح جنوبي غزة

أفاد مراسل RT بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة حي الشعوت جنوبي مدينة رفح ومنزلا في حي تل السلطان غرب المدينة جنوبي قطاع غزة، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وذكر مراسلنا أن "الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، أدت إلى وقوع جرحى بينهم أطفال، فيما تم تسجيل غارة في محيط مستشفى الكويت التخصصي".

وبخصوص ملخص الأوضاع برفح في الساعات الأخيرة أوضح المراسل أن "الغارات الإسرائيلية أدت إلى سقوط قتيلين ومصابين في قصف روضة للأطفال في حي السلام شرقي رفح، و4 ضحايا وجرحى في قصف شقة سكنية بحي تل السلطان غربي المدينة، فيما تم تسجيل قصف الطرق قرب مسجد صلاح الدين بحي البراهمة غربي رفح، وغارة في المنطقة الغربية لمدينة رفح".

وأفاد بوقوع "6 قتلى في قصف شقة نجل رئيس بلدية رفح سابقا الدكتور صبحي رضوان".

وأظهر مقطع فيديو "وصول طواقم الإسعاف تحمل قتيلة فلسطينية وعددا من الجرحى بمستشفى الكويت التخصصي بعد استهداف منزل عائلة رضوان غرب رفح".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف منزلا يعود لعائلة العرجا في رفح، واستهدف منزلا آخر في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيما يواصل قصفه للمناطق الشرقية منها.

هذا وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بمقتل امرأة وجرح آخرين إثر قصف طائرات إسرائيلية لمنزل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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المصدر: RT