قبل بدء موسم الحج.. تحذير للمصريين المتجهين إلى السعودية

حذر مصدر داخل اللجنة العليا للحج في مصر، قبل بدء موسم الحج بشأن التأشيرة غير المصرح بها لأداء فريضة الحج ومن ضمنها تأشيرة السياحة.

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وأشار المصدر إلى أن عقوبة من يحاول أداء الحج بتأشيرة سياحة "القبض عليه وترحيله إلى مصر دون أداء الفريضة، ويتعرض للمنع من دخول المملكة لحوالي 10 سنوات طبقا للقوانين السعودية المنظمة للحج".

وسبق وكشف مصدر بغرفة شركات السياحة، بعض الضوابط الموضوعة لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية خلال موسم الحج، بعدما أعلنت الغرفة خلال الأشهر الماضية عن الموافقة بأداء الحج لمن يحمل تأشيرة الزيارة الشخصية وفقًا لضوابط محددة.

وقال المصدر إن هناك ضوابط صارمة لمن يخالف الضوابط وضمنها دفع غرامة مالية كبيرة للمخالفين، وسيتم وضع نظام مميز للمسافرين حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية في ظل تزايد أعداد الحاصلين عليها بصورة مضطردة، مشيرا إلى أن هناك قواعد وأسسا صارمة تحمي المواطن من النصب والاحتيال وتحافظ على سمعته وأدميته، وتحمي حقوق الدولة من خلال آلية قانونية تحت مظلة الوزارة والغرفة من خلال البوابة المصرية للعمرة.

المصدر: القاهرة 24