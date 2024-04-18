الجيش السوداني يرد على أنباء عن احتجاز مصر سفينة متجهة إلى الخرطوم

رد الجيش السوداني على أنباء احتجاز مصر سفينة متجهة إلى السودان، موضحا أنها معلومات مضللة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، أن بعض المواقع الإخبارية نشرت أخبارا "مضللة" تفيد باحتجاز مصر سفينة شحن متجهة إلى السودان.

وأضاف الجيش في تعميم صحفي مقتضب من مكتب الناطق الرسمي، "توضح القوات المسلحة السودانية أن هذه المعلومات مضللة وغير صحيحة وأن جمهورية مصر العربية لم تحتجز أي سفينة متوجهة إلى السودان".

المصدر: RT