مصر.. ساويرس يعلق على فيديو لفتاة تشرب من النيل

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على مقطع فيديو انتشر بشكل واسع تظهر فيه فتاة مصرية تشرب من نهر النيل مباشرة بدون تنقية.

ابقى أسأل عليها بعد كام يوم …😂 https://t.co/mzRgIQhEIw — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 17, 2024

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وأكد النشطاء أن المنطقة المحيطة بجزيرة هيسا بأسوان يشرب الناس من النيل مباشرة، حيث يحافظ سكانها على النيل هناك.

وطالب رجل الأعمال نجيب ساويرس، باستقصاء حالة الفتاة الصحية بعد عدة أيام.

وتعليقا على فتاة تشرب من النيل مباشرة، قال أحد متابعي حساب ساويرس: "أنا عايز أقول حاجة بس، المنطقة اللي البنت بتشرب منها دي أنا عشت فيها ما يقارب السنة، هي المنطقة المحيطة بجزيرة هيسا بأسوان أول حاجة في مصر بعد السد العالي، قعدت فترة طويلة مستغرب ازاي الناس بتشرب من النيل مباشرة كدة، لحد ما خالطت الناس هناك فترة كافية وشفت هما بيحافظوا على النيل هناك ازاي ومهما أقولك ومهما سمعت من كليشيهات فرمي أي حاجة مهما كانت صغيرة تمثل للناس هناك تعديا شخصيا عليهم لأنهم حرفيًا بيشربوا منه، والمياه دي أحسن وأنضف مياه شربتها في حياتي، ومن ذاق عرف".

انا عايز أقول حاجة بس، المنطقة اللي البنت بتشرب منها دي أنا عشت فيها ما يقارب السنة، هي المنطقة المحيطة بجزيرة هيسا بأسوان أول حاجة في مصر بعد السد العالي، قعدت فترة طويلة مستغرب ازاي الناس بتشرب من النيل مباشرة كدة، لحد ما خالطت الناس هناك فترة كافية وشفت هما بيحافظوا على النيل… https://t.co/uYg1VOinzt — أحمد أمين (@Ahmed_Ameen_) April 16, 2024

ورد رجل الأعمال نجيب ساويرس عليه قائلا: "ابقى أسأل عليها بعد كام يوم…".

ووجه أحد المتابعين رسالة لرجل الأعمال نجيب ساويرس قائلًا: "أنت متعود على المياه المعدنيه يا نجيب بيه متشغلش بالك انت بمياه النيل ومياه الحنفيه علشان معدتك مش هتستحمل ده"

فرد ساويرس قائًلا: "إحنا صعايدة ناكل الزلط ونشرب الطين ونبقي مبسوطين!".

المصدر: RT