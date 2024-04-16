الرئيس الجزائري يستقبل زعيم جبهة البوليساريو (فيديو)

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو، حسب ما جاء في بيان على صفحة الرئاسة الجزائرية .

ونشرت الرئاسة الجزائرية فيديو يظهر فيه استقبال الرئيس تبون لزعيم جبهة البوليساريو في القصر الرئاسي.

وقالت الرئاسة إن محادثات جرت مع ممثلين عن جبهة البوليساريو.

حضر المحادثات عن الجانب الجزائري مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد بوعلام بوعلام، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السيد السعيد شنقريحة.

المصدر: RT