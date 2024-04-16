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اشتباكات بريف حلب بين فصائل مسلحة وإحدى العشائر (فيديوهات)

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اشتباكات بريف حلب بين فصائل مسلحة وإحدى العشائر (فيديوهات)
Gettyimages.ru
مسلحون في سوريا، صورة تعبيرية
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شهدت قرية ليلوة بريف حلب الشرقي اشتباكات بين عشيرة الدمالخة و"فرقة الحمزة" إحدى الفصائل المسلحة، بعد أن اقتحم مسلحو الفرقة القرية واعتدوا على أهالي القرية.

وحسب المعلومات فإن اشتباكات عنيفة نشبت أمس الاثنين، استدعت دخول ما يسمى بقوات الشرطة العسكرية  التابعة لما يسمى "الجيش الوطني السوري" المعارض لفض النزاع ما أدى لمقتل عنصر من أفراد الشرطة، خلال محاولة إيقاف الاشتباكات بين الأهالي وفصيل فرقة الحمزة المعروف بـ"الحمزات". 

وقالت مصادر محلية إن سبب الاشتباكات يعود لقيام عناصر من "فرقة الحمزة" بالاعتداء بالضرب على راعي أغنام ما دفع أقاربه لمهاجمة مواقع الفرقة ونشبت مواجهات وأدى تبادل إطلاق النار إلى مقتل شرطي وإصابة آخرين، وسط تسجيل اقتحام منازل سكنية تعود لمدنيين من قبل فرقة الحمزة.

هذا وقد طوق الأهالي مقار فرقة الحمزة داخل القرية، مما دفع عناصرها إلى إطلاق نار كثيف، مما استدعى تدخل "الشرطة العسكرية" لفض النزاع، ونتج عن تبادل إطلاق النار مقتل عنصر من "الشرطة العسكرية" وإصابة ثلاثة آخرين من عائلة الدمالخة.

المصدر: وسائل إعلامية سورية + RT

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