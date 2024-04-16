اشتباكات بريف حلب بين فصائل مسلحة وإحدى العشائر (فيديوهات)

شهدت قرية ليلوة بريف حلب الشرقي اشتباكات بين عشيرة الدمالخة و"فرقة الحمزة" إحدى الفصائل المسلحة، بعد أن اقتحم مسلحو الفرقة القرية واعتدوا على أهالي القرية.

وحسب المعلومات فإن اشتباكات عنيفة نشبت أمس الاثنين، استدعت دخول ما يسمى بقوات الشرطة العسكرية التابعة لما يسمى "الجيش الوطني السوري" المعارض لفض النزاع ما أدى لمقتل عنصر من أفراد الشرطة، خلال محاولة إيقاف الاشتباكات بين الأهالي وفصيل فرقة الحمزة المعروف بـ"الحمزات".

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اشتباكات عنيفة جداً بين مسلحين من مرتزقة تركيا مما يسمى فرقة الحمزة ومسلحين من عشيرة الدمالخة في قرية ليلوة التابعة للغندورة بريف حلب



مسلحو ما يسمى فرقة الحمزة يقتحمون منازل المدنيين بالرشاشات الثقيلة ومدافع الهاون بحجة ملاحقة قيادي من تنظيم داعش من أهالي القرية والأنباء… pic.twitter.com/n5XNlaovh6 — محمد ضبع Mohamad Dabaa 🇸🇾 (@MohamadDaba9966) April 16, 2024

وقالت مصادر محلية إن سبب الاشتباكات يعود لقيام عناصر من "فرقة الحمزة" بالاعتداء بالضرب على راعي أغنام ما دفع أقاربه لمهاجمة مواقع الفرقة ونشبت مواجهات وأدى تبادل إطلاق النار إلى مقتل شرطي وإصابة آخرين، وسط تسجيل اقتحام منازل سكنية تعود لمدنيين من قبل فرقة الحمزة.

🚨🚨🚨🚨🚨#سوريا#حلب



"فرقة الحمزة" تقتحم قرية ليلوة في ناحية الغندورة وتعتدي على الأهالي، النساء والشيوخ يطلقون مناشدات استغاثة لفصائل الجيش الوطني والعشائر لحمايتهم... pic.twitter.com/0GozPqD2Wu — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) April 16, 2024

هذا وقد طوق الأهالي مقار فرقة الحمزة داخل القرية، مما دفع عناصرها إلى إطلاق نار كثيف، مما استدعى تدخل "الشرطة العسكرية" لفض النزاع، ونتج عن تبادل إطلاق النار مقتل عنصر من "الشرطة العسكرية" وإصابة ثلاثة آخرين من عائلة الدمالخة.

المصدر: وسائل إعلامية سورية + RT