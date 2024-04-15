"سرايا القدس" و"كتائب المجاهدين" تنشر مشاهد لاستهداف جنود إسرائيليين شمالي غزة

بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" و"كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" مشاهد لاستهداف جنود إسرائيليين بأسلحة رشاشة شمالي غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر مشاهد من استهداف "سرايا القدس" و"كتائب المجاهدين" جنود وتحصينات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة جباليا شمال القطاع بالأسلحة الرشاشة.

كما أعلنت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس"، قصفها تموضعا للتحكم والسيطرة تابع للجيش الإسرائيلي بمحيط جامعة فلسطين شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بوابل من قذائف الهاون.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 192 على التوالي، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا.

المصدر: RT