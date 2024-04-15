سوريا.. مصرع 4 أشخاص وإصابة العشرات بحادث مروري على طريق دمشق حمص (صور)

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون بحادث مروري على أوتستراد حمص دمشق جراء السرعة الزائدة والانزلاق بسبب الأمطار، حسب وزارة الداخلية السورية.

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وانقلبت مركبة نوع بولمان على أوتستراد ( حمص - دمشق ) بالقرب من " كازية الحمزة " ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 21 آخرين، وتوجهت الجهات المختصة إلى المكان.

وأفادت وزارة الداخلية بأن سبب الحادث هو السرعة الزائدة والانزلاق بسبب الأمطار.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المركبة نوع (بولمان) تابع لشركة "الرافدين" وكانت متجهة من محافظة الحسكة إلى العاصمة دمشق.

المصدر: RT+صحيفة "الوطن"