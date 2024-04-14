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قاضية أمريكية ترفض دعاوى قضائية ضد خليفة حفتر

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قاضية أمريكية ترفض دعاوى قضائية ضد خليفة حفتر
AFP
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أسقطت قاضية أمريكية سلسلة من الدعاوى المدنية ضد قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، في اتهامات مزعومة تتعلق بـ"جرائم حرب في ليبيا".

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وفي جلسة استماع بالمحكمة يوم الجمعة، قالت القاضية الجزائية الأمريكية ليوني برينكيما إنها "ليس لديها اختصاص قضائي لرئاسة قضية تزعم ارتكاب جرائم حرب في ليبيا، على الرغم من أن المدعى عليه، خليفة حفتر، يحمل الجنسية الأمريكية وعاش لأكثر من 20 عامًا في ضواحي شمال فرجينيا منفياً من قبل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي".

وتم رفض الدعاوى القضائية بسبب مسائل فنية تتعلق بالاختصاص القضائي.

وأكد بول كامينار، أحد محامي حفتر، أن الأخير نفى أي دور له في مقتل مدنيين.

وأضاف كامينار: "إنه ليس تلك الشخصية الفجة التي يريد الجميع تصويره فيها".

المصدر: "فرانس برس"

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