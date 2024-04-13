السفارة الأمريكية تصدر إنذارا أمنيا للأمريكيين في لبنان خوفا من هجوم إيراني محتمل على إسرائيل

أصدرت السفارة الأمريكية في بيروت اليوم السبت، إنذارا أمنيا لرعاياها بسبب الأوضاع الأخيرة، بسبب احتمالات شن إيران هجوما على اسرائيل ردا على قصف قنصلية طهران في دمشق.

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وقالت السفارة الأمريكية في بيانها: "إنذار أمني.. بسبب التوترات الشديدة في المنطقة، يظل الوضع الأمني معقدا ويمكن أن يتغير بسرعة.. نذكر مواطني الولايات المتحدة بالحاجة المستمرة إلى توخي الحذر ونشجعهم على مراقبة الأخبار لمعرفة التطورات العاجلة".

وأشارت إلى أن العديد من التقارير تؤكد أن طهران سترد على إسرائيل من إيران أو جبهات أخرى بينها لبنان.

وأضاف: "نوصي مواطني الولايات المتحدة في لبنان بمراقبة موقع Travel.State.Gov للحصول على التنبيهات والأخبار عن كثب لمعرفة التطورات العاجلة التي قد تؤثر على الأمن الداخلي".

وتابعت السفارة الأمريكية: "كما هو مذكور في نصائح السفر الخاصة بـTravel.State.Gov في لبنان، يجب على مواطني الولايات المتحدة تجنب السفر إلى منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنطقة الحدود اللبنانية السورية، ومناطق اللاجئين".

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وأردفت: "في جميع أنحاء لبنان، يجب تجنب المظاهرات وتوخي الحذر إذا كان في محيط أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة".

وأكمل البيان: "نوصي أيضا مواطني الولايات المتحدة بالتسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات وتسهيل تحديد موقعك في حالات الطوارئ".

وأوضحت السفارة في توصياتها الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال تطور الأوضاع: "

- قم بمراجعة خطط الأمان الشخصية الخاصة بك.

- حافظ على شحن هاتفك الخلوي في حالة الطوارئ.

- توخي الحذر، وراقب الأخبار عن كثب بحثًا عن التطورات العاجلة التي قد تؤثر على الأمن الداخلي.

- قم بإدراج المعلومات المحدثة في خطط وأنشطة سفرك.

- ضع خطة طوارئ لحالات الطوارئ وراجع قائمة مراجعة المسافر".

ويأتي ذلك وسط تقارير عديدة تؤكد أن الرد الإيراني على مقتل مستشارين عسكريين في الحرس الثوري باستهداف إسرائيلي لقنصلية إيران في دمشق، سينفذ قريبا جدا.

جدير بالذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم السبت، الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز.

في حين توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الجمعة أن يكون الهجوم الإيراني وشيكا.

المصدر: RT