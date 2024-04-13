مصر.. إصابة 50 شخصا جراء "بمب العيد"

أصيب أكثر من 50 شخصا في مصر معظمهم من الأطفال جراء "بمب العيد" والألعاب النارية والمفرقعات خلال أيام عيد الفطر.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات صحفية بأن استقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعي الجديد استقبل أكثر من 50 مصابا في العين معظمهم من الأطفال، جراء الألعاب النارية وبمب وصواريخ العيد، وذلك على مدار ثلاثة أيام العيد.

ووجه رئيس الجامعة بسرعة التعامل مع الحالات وتقديم أعلى رعاية صحية لها، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك، وتقديم الرعاية الطبية والحجز السريري والمتابعة للحالات الأقل خطورة حتى يتم تماثلها للشفاء.

ومن جهته، أكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، على وجود خطة مسبقة قبل قدوم العيد، تم من خلالها رفع حالة الاستعداد والتأكد من جاهزية أعضاء هيئة التدريس والأطباء والتمريض وكذلك توفر مستلزمات العمليات وصيانة الميكروسكوبات الجراحية بقسم العيون، للتعامل الفوري مع تلك النوعية من الحوادث التي ما تتكرر غالبا في أوقات الأعياد، موضحا أنه تم التعامل مع جميع الحالات بشكل عاجل وتقديم كامل الرعاية الطبية لهم.

وقال الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم العيون بكلية الطب البشري، إن القسم استقبل ما يزيد عن 50 مريضا مصابا بإصابات مباشرة بالعين نتيجة الألعاب النارية.

موضحا أن أغلب الإصابات خطيرة منها ما أدى إلى انفجار مقلة العين مع تهتك كامل بالأنسجة مع فقدان تام لهذه الأعين، ومنها حالات النزيف داخل الخزانة الأمامية مع وجود مياه زرقاء ثانوية وحالات مياه بيضاء تصادمية وعدد كبير من إصابات الجفون وجروح الملتحمة مع وقرح في القرنية.

المصدر: RT