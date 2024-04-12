"مسيّرات انقضاضية وصواريخ كاتيوشا وغيرها".."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الجمعة

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

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وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 12 أبريل 2024، وفقا للتالي": "

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 14:30: استهداف موقع ‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة، وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 16:10: استهداف موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة، وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- الساعة 17:05: استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المدفعية، وإصابته إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 17:10: استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وإصابته إصابة مباشرة.‏

5- الساعة 20:00: استهداف مرابض ‏مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءاته على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب.

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- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 17:50: استهداف تلة ‏الكرنتينا بالأسلحة المدفعية، وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 19:10: شن هجوم جوي بمسيرات انقضاضية على قاعدة راموت نفتالي، كرد على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها على بلدتي ‏الطيبة وعيتا الشعب".

المصدر: RT