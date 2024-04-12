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هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" بسبب عطل فني

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هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة
Globallookpress
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران
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أعلنت شركة مصر للطيران أن رحلتها رقم "MS4413" التي كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي اضطرت للعودة والهبوط بعد إقلاعها بفترة وجيزة بسبب عطل فني مفاجئ.

وأكدت الشركة أنه لم يكن على متن الطائرة من طراز "B737-800" أي ركاب، حيث كان من المقرر أن تنقل المعتمرين بعد أدائهم مناسك العمرة من مطار جدة إلي مطار برج العرب بالإسكندرية، إلا أنها اضطرت للعودة إلى مطار برج العرب وفقا لإجراءات السلامة والأمان.

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وقالت الشركة إنه "وحرصا على السادة الركاب فقد تم تجهيز طائرة أخرى من طراز بوينغ B737-800، أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار جدة لنقل الركاب، من مطار جدة الذين يبلغ عددهم 140 راكبا، وقد وصلت الطائرة مطار برج العرب في تمام الساعة 12:30 ظهر اليوم" .

المصدر: RT

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