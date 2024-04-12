مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية (فيديو)

قتل فلسطينيان وأصيب آخرون صباح اليوم الجمعة برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة الغربية.

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وذكرت وكالة "وفا" أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الفارعة جنوب المدينة، ونشرت قناصتها على مدخل المخيم، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص، ما أدى إلى مقتل شابين وإصابة 4 آخرين بجروح.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي عدة أحياء في مدن قلقيلية وطولكرم والخليل وجنين، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، كما قامت باعتقال شاب.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامها مخيم الفارعة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني (فتح) إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة للمخيم.

كما اندلعت مواجهات تخللها إلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع صوب القوات المقتحمة لمخيم الفارعة. فيما أطلق الجيش الإسرائييلي صاروخا على أحد المنازل خلال عملية الاقتحام التي استمرت ساعات.

المصدر: وفا