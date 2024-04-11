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شاهد.. لحظة تفجير بالون حراري إسرائيلي سقط في جنوب لبنان (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

شاهد.. لحظة تفجير بالون حراري إسرائيلي سقط في جنوب لبنان (فيديو + صور)
AFP
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أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تفجير بالون حراري سقط في جنوب لبنان، أثناء تحليق الطيران الإسرائيلي وخرقه لجدار الصوت.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن بالونا حراريا سقط في منطقة الجبانة في بلدة ‎حداثا أثناء تحليق الطيران المعادي وخرقه لجدار الصوت، فيما عمل الجيش اللبناني على تفجيره.

شاهد.. لحظة تفجير بالون حراري إسرائيلي سقط في جنوب لبنان (فيديو + صور)
شاهد.. لحظة تفجير بالون حراري إسرائيلي سقط في جنوب لبنان (فيديو + صور)
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وكان القائد العام لقوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، الجنرال أرولدو لاثارو قد اكد أن "الوضع الحالي على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل مقلق، وأن خطر التصعيد حقيقي".

في حين كشف الجيش الإسرائيلي عن تقديره أن حزب الله يعمل على فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل حيث بدأ بجمع معلومات استخباراتية حول أنشطته في المنطقة الحدودية مع سوريا استعدادا لهجمات ضد إسرائيل من هناك.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT

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