لبنان.. إحراق سيارة إسعاف للحزب السوري القومي الاجتماعي

أقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على إحراق سيارة إسعاف للحزب السوري القومي الاجتماعي كانت مركونة في بلدة بيصور بمدينة عاليه في محافظة جبل لبنان.

ويأتي هذا الحادث بعد تم على الاعتداء على مركز الحزب "السوري القومي الاجتماعي" في منطقة جديتا وقاموا برفع علم "القوات اللبنانية".

وأفادت المعلومات بأنه تم إلقاء قنبلة مولوتوف على مركز الحزب في محاولة لإحراقه.

إحراق مركز القومي في جديتا

والقاء قنبلة حارقة

ورفع علم #الزمر_القواتية عليه



واعتداء على مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي في منطقة جديتا وقاموا برفع علم القوات اللبنانية بعد تكسير بعض واجهات هذا المبنى,

وقد حضرت الأجهزة الأمنية لا سيما المخابرات وباشرت بالتحقيقات pic.twitter.com/3xcuLRxMTl — Bassam كنعاني من عاصمة الفينيق اليسار جنوب لبنان (@basso_7707) April 10, 2024

وقال الحزب في بيان: "يبدو أن هناك البعض في لبنان، ممن يحترفون لعبة الدماء والفتن، قد استغلوا حادثة سرقة وقتل مدانة من قبلنا، وقرروا طعن المقاومة في ظهرها، واستغلال الحرب الدائرة جنوبًا لمحاولة إحداث بلبلة في الداخل خدمة لأسيادهم".

وشدد على أن "أي محاولة اعتداء على أي مركز من مراكزه لن تمر أبدا وبشكل مطلق، وأنّه لن يكون لقمةً سائغةً لأي أحد تسوّل له نفسه اللعب بالاستقرار الأمني"، مضيفا: "بالنسبة لنا فإن الطابور الخامس في لبنان اسمه القوات اللبنانية التي تنفذ أجندات خطيرة تمس بأمن البلاد وتخدم العدو الاسرائيلي بشكل واضح".

وقد استنكر الحزب التقدمي الإشتراكي إحراق سيارة الإسعاف، وقال في بيان: "تدين وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الإشتراكي حادثة إحراق سيارة الإسعاف، وتهيب بالأجهزة الأمنية القيام بالإجراءات اللازمة والفورية لكشف الملابسات وتقديم المرتكبين إلى العدالة".

وأكدت "أهمية إعلاء لغة العقل لاسيما في ضوء ما يجري في البلاد"، محذرة من "محاولات مشبوهة لن تنجح في العبث بالسلم الأهلي".

كما استنكرت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي حرق سيارة الإسعاف، معتبرة أن "هذا الاستهداف للقومي في بيصور هو استهداف لحزب التوحيد العربي.

ودعت "الرفقاء التوحيديين والقوميين إلى التنبه في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من محاولات الفتنة المتنقلة بين المناطق اللبنانية والتي تقف وراءها جهات معينة تريد تخريب البلد وضرب السلم الأهلي"، مشددة على أن "ضرورة التنسيق مع القوى على الأرض لمنع الفتنة والتحلي بدرجات الوعي والعقل والتبصر في عواقب الأمور".

وطالبت الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بـ"التحقيق بهذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم".

المصدر: RT