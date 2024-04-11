"حزب الله" يعزي هنية بأولاده وأحفاده

عزى "حزب الله" اللبناني رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في أبنائه الثلاثة وأحفاده الذين قتلوا بضربة إسرائيلية استهدفتهم في مخيم الشاطئ غربي غزة.

وأجرى نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم اتصالا باسم الأمين العام للحزب حسن نصر الله، بهنية مقدما "التبريك والتعزية له ولعائلته الكريمة ولقيادة الحركة ولأهل غزة والشعب الفلسطيني باستشهاد أولاده الثلاثة وعدد من أحفاده على يد العدو الصهيوني المجرم".

وأفاد مراسل RT أمس الأربعاء بأن 3 من أبناء هنية (حازم وأمير ومحمد) وثلاثة من أحفاده قتلوا في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وفي 21 نوفمبر 2023 قتل جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لهنية بقصف إسرائيلي، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية حينها أنه قتل رفقة ابنته.

كما قتلت الحفيدة الصغرى لإسماعيل هنية رؤى همام في 10 نوفمبر 2023 في قصف إسرائيلي استهدف منزل ذويها في قطاع غزة.

ومؤخرا اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شقيقة هنية في منزلها ببلدة تل السبع في النقب "للاشتباه في تواصلها مع عناصر "حماس" والتحريض على عمل إرهابي في إسرائيل".

المصدر: RT